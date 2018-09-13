13 сентября часть Тулы останется без света на несколько часов

13 Сент. 09:06 2018-09-13T09:07:15+03:00

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С 9 до 17 часов 13 сентября 2018 года в Туле электроэнергии не будет в слудующих домах:

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 16, 24, 20, 14, 22, 24-а, 18,

ул. Гагарина, 7, 13, 13-а, 9, 11,

ул. Советская, 2-35,

ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),

ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10,

ул. Некрасова, 56, 58,

ул. Демьянова, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45,

ул. Кутузова, 59

ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,

ул. Баженова, 24,

ул. Свободы, 37, 43-57 (нечётн.), 58,

ул. Л. Толстого, 122, 124,

ул. Октябрьская, 21, 11-а, 11, 9, 17-а, 17, 13, 17-б, 19, 23,

п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144,

ул. Хомяковская, 43,

Хомяковское шоссе, 14, 12, 10, 6, 5/4, 2,

п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,

ул. Низинная, 1-29,

ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),

ул. Панфиловцев, 26,

ул. М. Расковой, 22,

ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),

пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),

ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.),

ул. Осипенко, 1-10,

ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),

ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),

ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.).