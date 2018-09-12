17 сентября туляки смогут задать вопросы уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Лариной
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Если Вы полагаете, что Ваши права нарушены должностными лицами органов государственной власти Тульской области, органов местного самоуправления в Тульской области, руководителями организаций, расположенных на территории Тульской области Вы можете задать вопросы в ходе прямой линии с уполномоченным по правам человека в Тульской области.
Она пройдет 17 сентября 2018 года с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (4872) 24-98-39.