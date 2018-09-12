2018-09-12T16:30:11+03:00
Здоровье

В Щекинском районе пройдет профилактическая акция «Сделай свой выбор – будь здоров!»

Виктория ЯКУШИНА
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15 сентября 2018 года с 9:00 до 13:00 в амбулатории филиала № 6 ГУЗ «Щекинская районная больница» по адресу: Щекинский район, п. Лазарево, ул. Советская, д. 1в, пройдет профилактическая акция для населения «Сделай свой выбор – будь здоров!».

Желающие смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онколога, уролога, эндокринолога, гинеколога, дерматолога. Также можно будет пройти осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии на ранней стадии, при наличии показаний - УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы, сдать анализ крови на онкомаркеры.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет пройти флюорографическое обследование легких, а женщинам - маммографию.

Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников акции.

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