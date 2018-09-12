2018-09-12T16:07:02+03:00
Общество

В поликлинике Ясногорской районной больницы внедряются бережливые технологии

12 сентября Губернатор Алексей Дюмин в рамках визита в Ясногорский район посетил районную больницу
Виктория ЯКУШИНА
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По словам главы региона Алексея Дюмиот ясногорцев к нему поступило множество обращений с жалобами на работу ГУЗ "Ясногорская центральная районная больница".

12 сентября губернатор выехал в Ясногорск и на месте проконтролировал исполнение поручений по исправлению ситуации, данных им региональному министерству здравоохранения по фактам обращений жителей.

В частности, проблема нехватки узких специалистов решается за счет выездных приемов медиков из областных учреждений здравоохранения.

По просьбе жителей района увеличены часы работы рентген-кабинета.

В смотровом кабинете проводится полный осмотр на предмет злокачественных образований. В случае их обнаружения пациент будет направлен к профильному специалисту.

В поликлинике внедряются бережливые технологии, организована возможность предварительной записи через инфомат, портал gosuslugi.ru или сайт «Доктор71» и контактный центр.

Алексей Дюмин обратил внимание министра здравоохранения региона Андрея Третьякова на то, что здание больницы находится в плохом состоянии и требует ремонта.

Руководитель областного минздрава доложил, что начало ремонта поликлиники запланировано на сентябрь 2018 года: будет полностью отремонтирована входная группа, заменены пандус и все окна, сделан косметический ремонт в кабинетах и коридорах, санитарных комнатах.

- Прошу взять на личный контроль проведение ремонта в поликлинике и ежемесячно докладывать мне о ходе работ. Также держите на контроле вопросы привлечения в больницу квалифицированных кадров, - поручил Алексей Дюмин министру здравоохранения.

Губернатор попросил ясногорцев сообщать обо всех проблемных вопросах и замечаниях.

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