2018-09-12T15:36:05+03:00
Происшествия

11 человек тушили пожар в многоэтажке на Кирова в Туле

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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12 сентября 2018 года в 11:00 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры в многоэтажке на улице Кирова в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6, СПСЧ, ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

Пламя удалось погасить за 13 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорела деревянная стена, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

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