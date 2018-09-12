11 человек тушили пожар в многоэтажке на Кирова в Туле
Причина пожара в Туле устанавливается
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12 сентября 2018 года в 11:00 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры в многоэтажке на улице Кирова в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-6, СПСЧ, ПСЧ-3 и автолестница для работ на верхних этажах здания.
Пламя удалось погасить за 13 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия обгорела деревянная стена, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.