Матч «Арсенал» - «Крылья Советов» будет судить один из самых авторитетных российских арбитров

12 Сент. 15:10 2018-09-12T15:11:12+03:00

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Встречу туляков и самарцев в рамках 7-го тура РПЛ будет судить Сергей Карасев, который является одним из самых авторитетных российских арбитров.

39-летний рефери ФИФА из Москвы в сезоне-2014/15 судил встречи «Арсенал» - «Урал» (1:2) и «Кубань» - «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 – матч «Арсенал» - «Анжи» (2:1).

Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев.

Резервный судья - Алексей Амелин (Тула). Инспектор матча Тарас Безубяк из Санкт-Петербурга.

Напомним, матч «Арсенал» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 15 сентября. Начало на Центральном стадионе - в 19:00.

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