Матч «Арсенал» - «Крылья Советов» будет судить один из самых авторитетных российских арбитров
Встречу туляков и самарцев в рамках 7-го тура РПЛ будет судить Сергей Карасев, который является одним из самых авторитетных российских арбитров.
39-летний рефери ФИФА из Москвы в сезоне-2014/15 судил встречи «Арсенал» - «Урал» (1:2) и «Кубань» - «Арсенал» (5:1), в сезоне-2017/18 – матч «Арсенал» - «Анжи» (2:1).
Помогать Сергею Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и новосибирец Алексей Лунев.
Резервный судья - Алексей Амелин (Тула). Инспектор матча Тарас Безубяк из Санкт-Петербурга.
Напомним, матч «Арсенал» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 15 сентября. Начало на Центральном стадионе - в 19:00.
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