2018-09-12T13:57:43+03:00
Происшествия

В Туле семейная пара пыталась украсть 100 кг картофеля с поля

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Киреевском районе сотрудниками полиции пойманы подозреваемые в покушении на кражу.

Как оказалось, 44-летний мужчина и его супруга пытались выкопать и вывезти с картофельного поля, принадлежащего одной из организаций, около 100 кг урожая.

Парочку, перевозившую клубни на тележке, заметили работники охраны и позвонили в полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка доставили мужчину и его подельницу в отдел МВД для разбирательства, где супруги чистосердечно признались в попытке обокрасть организацию.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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