В Туле семейная пара пыталась украсть 100 кг картофеля с поля
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Фото: Алексей ФОКИН
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В Киреевском районе сотрудниками полиции пойманы подозреваемые в покушении на кражу.
Как оказалось, 44-летний мужчина и его супруга пытались выкопать и вывезти с картофельного поля, принадлежащего одной из организаций, около 100 кг урожая.
Парочку, перевозившую клубни на тележке, заметили работники охраны и позвонили в полицию.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка доставили мужчину и его подельницу в отдел МВД для разбирательства, где супруги чистосердечно признались в попытке обокрасть организацию.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.