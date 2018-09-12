2018-09-12T13:48:20+03:00
Общество

В Центральном парке Тулы проходит День первой помощи

Он стал частью Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ГУ ТО "Тульские парки"Фото: ГУ ТО "Тульские парки"
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12 сентября в Центральном парке Тулы проходит День первой помощи. Он стал частью Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

Работают пять учебных точек. На них туляки могут узнать универсальный алгоритм оказания первой помощи, овладеть приемами психологической поддержки при стрессе и т.д.

В программе мероприятия пройдут показательные выступления пожарных, демонстрация оснащения бригады медицинской помощи и аварийно-спасательного автомобиля водолазной группы.

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