12 Сент. 13:37 2018-09-12T13:38:43+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями

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В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). Такие данные на 13 сентября приводит тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу (от 2 000 до 200 000 рублей). В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.