В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями
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В Ефремовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). Такие данные на 13 сентября приводит тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности – предупреждению или денежному штрафу (от 2 000 до 200 000 рублей). В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей предусматривается уголовная ответственность.