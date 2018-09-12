В Тульской области мужчина может угодить за решетку за насилие в отношении полицейского

12 Сент. 13:31 2018-09-12T13:31:38+03:00

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Заместитель Богородицкого межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение. 33-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Пьяный мужчина подошел к отделу полиции, из которого выходил участковый. Местный житель матерился и нарушал общественный порядок. Полицейский потребовал мужчину прекратить и попытался сопроводить последнего в отдел.

Однако обвиняемый ударил его в плечо. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.