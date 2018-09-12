2018-09-12T13:22:12+03:00
Происшествия

В Тульской области бывший инспектор ДПС пойдет под суд за взятки

Обвиняемый в общем счете получил 100 000 рублей
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 35-летнего бывшего инспектора ДПС обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Мужчина, находясь на службе, получил от потерпевшего 30 тысяч рублей. За это инспектор ДПС обещал ему помочь избежать штрафа и лишения права управления автомобилем за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Через несколько месяцев обвиняемый получил 60 000 рублей у другого водителя за возвращение у него изъятого водительского удостоверения.

А затем получил от еще одного потерпевшего взятку 10 000 рублей за не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея