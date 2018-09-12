В Тульской области бывший инспектор ДПС пойдет под суд за взятки

12 Сент. 13:22 2018-09-12T13:22:12+03:00

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Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 35-летнего бывшего инспектора ДПС обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Мужчина, находясь на службе, получил от потерпевшего 30 тысяч рублей. За это инспектор ДПС обещал ему помочь избежать штрафа и лишения права управления автомобилем за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Через несколько месяцев обвиняемый получил 60 000 рублей у другого водителя за возвращение у него изъятого водительского удостоверения.

А затем получил от еще одного потерпевшего взятку 10 000 рублей за не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.