2018-09-12T12:39:10+03:00
Общество

Три общественных пространства будут благоустроены в Туле в 2019 году

Виктория ЯКУШИНА
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Подведены итоги голосования за благоустройство общественных пространств в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Напомним, с 16 августа по 6 сентября на сайте администрации города Тулы проходило голосование за общественные пространства, которые, по мнению туляков, должны быть благоустроены в 2019 году.

По итогам голосования максимальное количество голосов получили следующие объекты:

- общественное пространство возле Главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского (113 голосов),

- Кировский сквер на пересечении ул. Кирова и ул. Кутузова (102 голоса),

- п. Сергиевский (94 голоса).

Подробнее об итогах голосования и заседания муниципальных общественных комиссий вы можете узнать на сайте администрации города Тулы.

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