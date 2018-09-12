Три общественных пространства будут благоустроены в Туле в 2019 году
Подведены итоги голосования за благоустройство общественных пространств в 2019 году по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
Напомним, с 16 августа по 6 сентября на сайте администрации города Тулы проходило голосование за общественные пространства, которые, по мнению туляков, должны быть благоустроены в 2019 году.
По итогам голосования максимальное количество голосов получили следующие объекты:
- общественное пространство возле Главпочтамта на пересечении пр. Ленина и ул. Каминского (113 голосов),
- Кировский сквер на пересечении ул. Кирова и ул. Кутузова (102 голоса),
- п. Сергиевский (94 голоса).
Подробнее об итогах голосования и заседания муниципальных общественных комиссий вы можете узнать на сайте администрации города Тулы.