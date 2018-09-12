Объем муниципального долга Донского находится на экономически безопасном уровне

12 Сент. 11:40 2018-09-12T11:40:15+03:00

В правительстве региона обсудили реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в городе Донском

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11 сентября в ходе оперативного совещания в Правительстве Тульской области обсудили реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в Донском.

В 2018 году в муниципалителе реализуются 22 программы с общим объемом финансирования 954,4 млн руб., которое осуществляется из трех бюджетных источников

Из федерального бюджета выделено 26,3 млн руб. Средства направлены на обеспечение жильем молодых семей, ветеранов боевых действий, формирование современной городской среды.

Более 550 млн руб. выделено из областного бюджета на социальные выплаты работникам культуры и образования, обеспечение комплексной застройки объектами инженерной инфраструктуры, развитие физической культуры и спорта, заработную плату работникам образовательных учреждений, приобретение учебных пособий.

Муниципальный бюджет предусматривает финансирование программ в объеме 372,6 млн руб.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Донской» исполнена на 100%.

До 1 октября будут выполнены работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании город Донской на 2018-2022 годы». Кроме того, в октябре планируется завершить ремонт и оснащение актового зала в Доме детского творчества.

По программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры МО город Донской на 2016-2021 годы» с общим объемом финансирования более 12 млн руб. проводится капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения четырех водопроводных станций и водопроводных сетей в мкр. Северо-Задонск.

За счет средств местного бюджета по программе «Развитие культуры муниципального образования город Донской на 2014-2021 г.г.» приобретено световое и звуковое оборудование для ДК имени Молодцова. По программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской на 2014-2021 годы» отремонтирован спортивно-оздоровительный центр «Спутник».

Кроме того, в рамках муниципального контракта проведен капитальный ремонт крыши котельной №10 в мкр. Комсомольский. Также проходит госэкспертизу проект строительства новой модульной котельной в мкр. Шахтерский.

Что касается строительства новой котельной, то после завершения экспертизы будет подана заявка в региональное министерство строительства и ЖКХ. В планах - войти в программу следующего года, вместе с тем соответствующее софинансирование будет заложено в местном бюджете.

Относительно строительства водозаборного узла в микрорайоне Новоугольный отмечено, что контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, администрация заключила договор с новой компанией. В марте следующего года работы планируется завершить.

По объему налоговых и неналоговых доходов Донской занимает 14-е место, по бюджетной обеспеченности – 13-е место среди муниципальных образований региона. Объем муниципального долга находится на экономически безопасном уровне. При этом по качеству управления муниципальными финансами Донской занимает 23-е место из 26 муниципальных образований области. Среди причин такого положения дел - наличие просроченной кредиторской задолженности, высокая степень зависимости от регионального бюджета.