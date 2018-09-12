19 сентября передвижная приемная продолжит работу в Зареченском округе

12 Сент. 11:18 2018-09-12T11:19:16+03:00

Все вопросы будут обработаны и переданы для исполнения

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Обращения жителей города Тулы будут принимать с 10:00 по адресу: Зареченский округ, территория «Рождественское», п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д.1 (площадь перед административным зданием).

Напомним, что с июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.