В Алексине фура сбила подростка на мотоцикле

12 Сент. 11:06 2018-09-12T11:09:24+03:00

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11 сентября в 23:14 на улице Строителей города Алексина Тульской области произошло ДТП.

41-летний мужчина на автомобиле «SCANIA R124L420» с полуприцепом, по предварительной информации, столкнулся с незарегистрированным мотоциклом марки «UMC», за рулем которого был мальчика 15 лет без водительских прав.

В результате ДТП водитель мотоцикла «UMC» с различными травмами был доставлен в районную больницу.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб.см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб.см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1». Управление мототранспортом превышающим объем двигателя 125 куб.см допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

За управление транспортным средством не имея права управления транспортными средствами ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.