2018-09-12T11:03:56+03:00
Происшествия

В Тульской области "Киа" сбила мужчину на пешеходном переходе

В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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11 сентября 2018 года в 20:03 на 120-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП.

32-летний мужчина на автомобиле «Киа Соренто» сбил пешехода - 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами был доставлен в районную больницу.

Уважаемые водители, приближаясь к пешеходному переходу, снизьте скорость и убедитесь в отсутствии пешеходов, желающих перейти проезжую часть. Пешеходам же рекомендуется убедиться в том, что все автомобили вас пропускают и только после этого начинать переходить проезжую часть по пешеходному переходу. Не стоит быть излишне самоуверенными ни за рулем автомобиля, ни стоя на краю пешеходного перехода – это может привести к самым неблагоприятным последствиям.

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