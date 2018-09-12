Производство сельскохозяйственной продукции в Тульской области выросло на 9%

12 Сент. 10:59 2018-09-12T10:59:28+03:00

В Туле обсудили динамику основных показателей региона в сфере животноводства

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По итогам полугодия в Тульской области отмечается существенный рост показателей производства сельхозпродукции - на 7,6%.

За 7 минувших месяцев эта цифра еще выше - почти 9%. В первую очередь, рост обеспечен за счет увеличения производства животноводческой продукции.

За семь месяцев 2018 года сельхозпредприятиями было произведено около 105 тысяч тонн молока, 77 тысяч тонн мяса, более 251 млн куриных яиц.

Индекс производства продукции сельского хозяйства к соответствующему периоду 2017 года составил почти 109 %.

Всем категориям хозяйств в отрасли животноводства оказывается комплексная финансовая поддержка (в этом году - более 950 млн рублей).

Реализация инвестпроектов

Объемы производства увеличиваются как за счет наращивания производства в действующих предприятиях, так и за счет реализации новых инвестиционных проектов. Так, в 2017-2018 годах завершены проекты в сфере молочного скотоводства.

Ряд проектов находится в стадии реализации, их общая стоимость оценивается более, чем в 19 млрд рублей. Часть из них реализуется в рамках программы поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. Проекты обеспечат области 1300 рабочих мест.

Причины снижения объемов производства яйца

Спад в этом году связан с реконструкцией производственных мощностей и обновлением поголовья птицы на Заокской птицефабрике. В следующем году компания сможет выйти на прежний уровень, а в дальнейшем планирует увеличивать показатели.

Экспортный потенциал животноводческих хозяйств

Основной потенциал сосредоточен в области птицеводства. Например, мясо индейки из нашего региона поставляется во Вьетнам, ОАЭ, ряд других восточных стран.

Дополнительные направления в отрасли животноводства

Уже статовала реализация проекта по строительству оленеводческого комплекса. Кроме того, крупный инвестор планирует реализовать в Тульской области проект по строительству двух овцеводческих комплексов.

Дополнительные меры поддержки

Минсельхозом региона рассмотрены предложения местных фермеров. Так, в этом году будет введена новая мера поддержки хозяйств, желающих заниматься мясным скотоводством.

Кроме того, на предстоящем заседании фермерского совета планируется обсудить вопрос разработки специальной программы по разведению мелкого рогатого скота (овец, коз).