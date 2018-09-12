2018-09-12T10:50:43+03:00
Общество

Евгений Авилов доложил о перспективах строительства новых автовокзалов

11 сентября на оперативном совещании, проводимом Губернатором Алексеем Дюминым, были заслушаны отчёты в рамках исполнения поручений главы региона
Виктория ЯКУШИНА
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Прокурор Тульской области Роман Прасков проинформировал губернатора о результатах проведенной прокуратурой проверки правомерности действий ООО «ТулаЛифт» и управляющих компаний по приостановке работы лифтов в многоквартирных домах г. Тулы. Он сообщил, что в ходе мероприятий были выявлены нарушения. Внесены представления, а также возбуждено 3 административных производства.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил о перспективах строительства новых автовокзалов в областном центре в соответствии с проработкой пропускной способности, а также перераспределением пассажиропотока в городе.

Директор Тульского филиала ФГУП «Почта России» Елена Щукина доложила о возможности размещения отделения почтовой связи в мкр. Брусяновский г. Киреевска. Она сообщила, что открытие стационарного отделения нецелесообразно в связи с тем, что микрорайон расположен в 700 метрах от уже существующего отделения «Почты России» в Киреевке.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Киреевского района Игорю Цховребову довести до жителей микрорайона данную информацию.

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