2018-09-12T10:49:27+03:00
Общество

В Тульской области разработают туристические маршруты для гостей из Китая

Виктория ЯКУШИНА
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Комитет Тульской области по развитию туризма и Объединение Международной Интеграции в Туризме «Мир без границ» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию российско-китайского туризма.

Соглашение даст возможность продвигать Тульский регион на китайском туристическом рынке, что позволит увеличить поток гостей из КНР.

Также документ предполагает, что в регионе будут созданы новые туристические маршруты специально для гостей из Китая.

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Сегодня в Объединении Международной Интеграции в Туризме «Мир без границ» состоят 176 компаний, работающих на китайском направлении: туроператоры, гостиницы, музеи, торговые дома, аэропорты и авиакомпании, финансовые и страховые компании.

Организация реализует собственные проекты в туристской сфере. Один из них – «China Friendly», который объединяет турбизнес для создания комфортной среды пребывания китайских туристов в России.

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