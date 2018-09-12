354 тысяч тонн асфальта уложили в Тульской области

12 Сент. 09:58 2018-09-12T09:59:22+03:00

11 сентября на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили ремонт автомобильных дорог в регионе

Изменить размер текста: A A

В настоящее время общий объем выполнения ремонтных работ на дорогах Тульской области составляет 64%.

По состоянию на 10 сентября уложено 354 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Уже сданы в эксплуатацию два объекта в Узловском районе и Ефремове.

На шести – в Дубенском, Киреевском, Чернском (два), Арсеньевском и Щекинском районах – работы полностью завершены, объекты готовы к вводу в эксплуатацию.

На 24 объектах работы продолжаются, на семи – ведутся подготовительные работы.

Также ведутся работы по содержанию автомобильных дорог регионального значения. Их выполнение составляет более 75%.

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» («БКД») на 48 объектах ремонтные работы продолжаются, на 39 – завершены. Выполнение составляет 68%, завершить работы планируется до 20 сентября.

Несмотря на высокий процент выполнения работ в рамках проекта, остается низким уровень кассового исполнения. Главы муниципальных образований, участвующие в проекте, поручено взять под личный контроль и максимально уменьшить сроки проверки исполнительной документации.

В рамках муниципальных контрактов ГУ ТО «Тулаавтодор» продолжает ремонтные работы на 100 объектах, на 179 – работы полностью завершены. По ремонту местных дорог выполнение составляет 69%.

В Туле

В 2018 году предусмотрен ремонт 114 участков автомобильных дорог по четырем программам.

В рамках проекта «БКД» планируется отремонтировать 14 дорог. В настоящее время на шести объектах работы завершены, на восьми - ведутся. Общее исполнение контракта – 74%.

В рамках проекта «Народный бюджет» в этом году планируется отремонтировать девять дорог. На восьми объектах работы завершены, на одном - ведутся. Общее исполнение контракта - 97%.

По программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» планируется выполнить ремонт 59 объектов. Работы завершены на 20 объектах, ведутся работы на 14. Общее исполнение контрактов - 59%.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по обустройству подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям. Общее количество объектов - 8, общее исполнение контракта - 70%.

В Туле предусмотрено проведение работ по ремонту автомобильных дорог щебнем. Общее количество объектов - 24. Срок выполнения работ по ремонту дорог щебнем - до 1 ноября.

Все работы ведутся в соответствии с графиком, отставаний нет.

В Новомосковске

Ремонт дорог в муниципалитете ведется по трем программам.

По проекту «БКД» планируется отремонтировать пять дорог. На двух из них ремонт полностью завершен, на одной – завершается, еще на двух ведутся работы.

В рамках проекта «Народный бюджет» планируется отремонтировать 16 дорог, из которых четыре полностью отсыпаны щебнем, на 12 ведутся работы по асфальтированию.

Также в муниципалитете ведется ремонт в рамках содержания дорог. Работы завершены на 90%. Работы идут по графику.