В Тульской области отработают ситуации, связанных с угрозой нарушения энергосбережения в мороз

12 Сент. 09:51 2018-09-12T09:52:05+03:00

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12 сентября 2018 года на территории России проходит командно-штабное учение (КШУ) по отработке ситуаций, связанных с угрозой нарушения энергосбережения в условиях низких температур наружного воздуха.

Учения проводятся в соответствии с решением Совета Безопасности РФ и в целях повышения практических навыков органов управления и сил МЧС России, Минэнерго России и других организаций.

Практические мероприятия пройдут и в Тульской области

КШУ проводится с целью проверки готовности к реагированию оперативных дежурных смен, штаба, оперативной группы Главного управления МЧС России по Тульской области, пожарно-спасательных гарнизонов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, сил постоянной готовности аварийно-спасательных и поисково-спасательных формирований, при угрозе возникновения (возникновении) ЧС природного и техногенного характера.

В учениях принимают участие органы управления и силы функциональной и территориальных подсистем РСЧС Тульской области.