2018-09-12T09:05:53+03:00
Общество

В Туле на ул. Руднева будет ограничено и изменено движение транспорта

Мария ВЛАСОВА
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В Туле на ул. Н. Руднева будет ограничено и изменено движение транспорта. Мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения с 12 по 15 сентября ремонта дорожного покрытия и межрельсового пространства.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 12 по 15 сентября в период с 09:00 до 20:00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

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