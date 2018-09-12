В Туле на ул. Руднева будет ограничено и изменено движение транспорта

12 Сент. 09:04 2018-09-12T09:05:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле на ул. Н. Руднева будет ограничено и изменено движение транспорта. Мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения с 12 по 15 сентября ремонта дорожного покрытия и межрельсового пространства.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 12 по 15 сентября в период с 09:00 до 20:00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

.