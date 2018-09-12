2018-09-12T08:55:56+03:00
Происшествия

25-летний туляк избил и задушил знакомого в лесополосе

Теперь он предстанет перед судом
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Следователи завершили расследование уголовного дела. 25-летнего жителя Тулы обвиняют в совершении убийства.

По версии следствия, днем 1 июня обвиняемый в компании знакомых выпивал в лесополосе. В ходе распития спиртного обвиняемый и один из мужчин поссорились. В результате 25-летний туляк избил его. Сначала он наносил удары по лицу, голове и телу, а затем обвиняемый, ухватившись за одежду потерпевшего, оттащил его в сторону и ударил его фрагментом ствола дерева в затылок. После этого мужчина задушил потерпевшего.

Обвиняемый заключен под стражу. Его вина в совершении преступления подтверждается в полном объеме.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

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