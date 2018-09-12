В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Плеханова изменят движение трамваев

12 Сент. 08:29 2018-09-12T08:32:12+03:00

На период производства работ движение трамваев маршрутов №№ 7, 9, 10, 12, 13, 14 будет осуществляться по измененной схеме

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В Туле на ул. Плеханова ремонтируют трамвайные пути на участке от ул. Марата до ул. Кирова. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение трамвайного транспорта с 12 по 17 сентября с 21:00 до 04:45. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

На период производства работ движение трамваев маршрутов №№ 7, 9, 10, 12, 13, 14 будет осуществляться по измененной схеме.

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