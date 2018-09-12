20-летний туляк в пьяной ссоре заколол знакомого

12 Сент. 08:12 2018-09-12T08:15:41+03:00

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Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 20-летнего туляка обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь с 14 июля на 15 июля 2018 года молодой человек и его знакомый выпивали в одном из домов на ул. 7-й Культурный проезд. Вскоре между ними произошла ссора. Туляк оскорбила сожительницу последнего. Тогда обвиняемый взял нож с кухонной тумбы, после чего нанес им несколько ударов потерпевшему.

Потерпевшего доставили в больницу, где 20 июля он скончался от полученных телесных повреждений.

Обвиняемый заключен под стражу. Его вина в совершении преступления подтверждается в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.