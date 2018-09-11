2018-09-11T16:55:50+03:00
Общество

В выходные на Казанской набережной туляков снова ждет праздник

Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 11 сентября 2018 года, глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел совещание по вопросам организации мероприятий на Казанской набережной.

Управлением культуры и туризма совместно с управлением по местному самоуправлению и молодежной политике разработан план мероприятий, которые будут проходить на Казанской набережной в выходные дни.

В программу входят вечер джаза, экскурсии по историческому центру, школа английского языка для детей, спектакли, спортивные тренировки, мастер-классы.

План будет корректироваться еженедельно с учетом погодных условий и пожеланий горожан.

Уже в ближайшие выходные на набережной туляков и гостей города ждут выступления музыкантов, экскурсии, спортивные тренировки и многое другое.

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