В выходные на Казанской набережной туляков снова ждет праздник
Сегодня, 11 сентября 2018 года, глава администрации города Тулы Евгений Авилов провел совещание по вопросам организации мероприятий на Казанской набережной.
Управлением культуры и туризма совместно с управлением по местному самоуправлению и молодежной политике разработан план мероприятий, которые будут проходить на Казанской набережной в выходные дни.
В программу входят вечер джаза, экскурсии по историческому центру, школа английского языка для детей, спектакли, спортивные тренировки, мастер-классы.
План будет корректироваться еженедельно с учетом погодных условий и пожеланий горожан.
Уже в ближайшие выходные на набережной туляков и гостей города ждут выступления музыкантов, экскурсии, спортивные тренировки и многое другое.