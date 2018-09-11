Тульская комиссия по призыву на военную службу готовится к осенней кампании

11 Сент. 16:37 2018-09-11T16:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

11 сентября 2018 года под председательством главы Тулы Юрия Цкипури прошло заседание комиссии по призыву на военную службу.

В рамках совещания обсуждались итоги весенней призывной кампании и вопросы, касающиеся подготовки к осеннему призыву. Был разработан план работы и намечены направления деятельности служб, отвечающих за проведение призыва на военную службу.

Подводя итог заседания, мэр Юрий Цкипури подчеркнул, что скоординированные действия всех ведомств позволят эффективно провести призывную кампанию.

Напомним, осенний призыв стартует 1 октября 2018 года и продлится до 31 декабря 2018 года.