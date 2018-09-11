15 сентября в Туле ограничат движение из-за ночного забега

11 Сент. 16:30 2018-09-11T16:30:52+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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В связи с проведением 15 сентября в городе Туле завершающего этапа «Забег Ночная Тула» серии легкоатлетических пробегов «Тульский марафон – 2018» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула во время проведения мероприятия, будут введены следующие ограничения.

15 сентября 2018 с 00:00 до 23:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.

15 сентября 2018 с 21:00 до 23:00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.