15 сентября в Туле ограничат движение из-за ночного забега
В связи с проведением 15 сентября в городе Туле завершающего этапа «Забег Ночная Тула» серии легкоатлетических пробегов «Тульский марафон – 2018» в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Тула во время проведения мероприятия, будут введены следующие ограничения.
15 сентября 2018 с 00:00 до 23:00 запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.
15 сентября 2018 с 21:00 до 23:00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Никитской на участке от набережной реки Упы до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, в Садовом переулке.