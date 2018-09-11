Туляки приняли участие в мастер-классах на Пролетарской набережной
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В рамках празднования Дня города-героя Тулы на набережной Упы работала площадка, организованная сектором по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации города Тулы.
Общественные организации, осуществляющие работу с людьми, имеющими инвалидность, представили разнообразные мастер-классы, выставку творческих работ. Всем желающим продемонстрировали мастер-класс по игре бочча.