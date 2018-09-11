Пожар в шашлычной в тульском Заречье тушили 16 человек
Причина пожара в Туле устанавливается
Пожар.
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11 сентября 2018 года в 14:05 в службу спасения сообщили о возгорании кирпичного одноэтажного здания - шашлычной на улице Октябрьской в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4, ПСЧ-11, ПСЧ-3, ПСЧ-2 и ПСЧ-1.
Пламя удалось погасить за 12 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела деревянная пристройка размером 6х8 м и кровля кирпичного здания.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.