Пожар в шашлычной в тульском Заречье тушили 16 человек

11 Сент. 15:34 2018-09-11T16:47:23+03:00

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11 сентября 2018 года в 14:05 в службу спасения сообщили о возгорании кирпичного одноэтажного здания - шашлычной на улице Октябрьской в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4, ПСЧ-11, ПСЧ-3, ПСЧ-2 и ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 12 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела деревянная пристройка размером 6х8 м и кровля кирпичного здания.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.