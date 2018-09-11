2018-09-12T14:57:16+03:00
Происшествия

Сотрудник колонии в Тульской области пытался продать осужденным наркотические капсулы

Но не успел, так как вещества у него изъяли оперативники
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УФСИН по Тульской областиФото: УФСИН по Тульской области
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в наркопреступлениях.

Как выяснилось, утром 29 августа 2018 года, на территории магазина, расположенного на КПП ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области, при личном досмотре у находящегося на службе сотрудника колонии в форменной одежде нашли полимерный сверток, с находящимися внутри капсулами с наркотиком.

Запрещенку подозреваемый хотел сбыть на территории колонии.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: УФСИН по Тульской области

Фото: УФСИН по Тульской области

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