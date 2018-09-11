Сотрудник колонии в Тульской области пытался продать осужденным наркотические капсулы
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области. Он подозревается в наркопреступлениях.
Как выяснилось, утром 29 августа 2018 года, на территории магазина, расположенного на КПП ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области, при личном досмотре у находящегося на службе сотрудника колонии в форменной одежде нашли полимерный сверток, с находящимися внутри капсулами с наркотиком.
Запрещенку подозреваемый хотел сбыть на территории колонии.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: УФСИН по Тульской области