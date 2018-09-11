2018-09-11T15:09:37+03:00
Происшествия

Заведущая детсада в Узловой пошла по делу о мошенничестве

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

Подозреваемая - заведующая детского сада в Узловой.

Как выяснилось, с 6 августа 2010 года по 25 октября 2013 года женщина, будучи руководителем дошкольного учреждения, издала фиктивный приказ о приеме на работу женщины сначала на должность воспитателя, а впоследствии ее перевода на должность делопроизводителя. При этом фактически женщина не исполняла трудовые обязанности, предусмотренные указанными приказами.

Так, заведущая смогла похитить 90 000 рублей, принадлежащие МО Узловский район Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея