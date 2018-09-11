Заведущая детсада в Узловой пошла по делу о мошенничестве

11 Сент. 15:09 2018-09-11T15:09:37+03:00

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество".

Подозреваемая - заведующая детского сада в Узловой.

Как выяснилось, с 6 августа 2010 года по 25 октября 2013 года женщина, будучи руководителем дошкольного учреждения, издала фиктивный приказ о приеме на работу женщины сначала на должность воспитателя, а впоследствии ее перевода на должность делопроизводителя. При этом фактически женщина не исполняла трудовые обязанности, предусмотренные указанными приказами.

Так, заведущая смогла похитить 90 000 рублей, принадлежащие МО Узловский район Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.