2018-09-11T14:11:14+03:00
Общество

Молодым сотрудникам тульской полиции вручили удостоверения

Виктория ЯКУШИНА
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В УМВД России по Тульской области прошла торжественная церемония вручения служебных удостоверений молодым стражам порядка - выпускникам ведомственных вузов.

Новоиспеченных полицейских, пополнивших ряды ведущих подразделений региона, поздравляли с важным событием не только действующие правоохранители, но и ветераны и члены Общественного совета.

Начальник УМВД Сергей Галкин выразил надежду, что молодежь не подведет коллег и руководителей, отметив, что удостоверения – символ законности и доблести.

Также глава Управления поблагодарил родителей молодых стражей порядка, воспитавших в своих детях гражданскую ответственность, чувство долга и желание служить закону и обществу.

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