2018-09-11T13:50:30+03:00
Общество

Метеопредупреждение: в Тульской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

Виктория ЯКУШИНА
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По данным синоптиков, в период 11-12 сентября 2018 года в Тульской области в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность (4 класс), а в южных районах (Ефремовский район) ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Отметим, что в регионе в связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

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