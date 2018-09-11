В Туле обсудили вопрос вывоза мусора УК, входящими в группу компаний «ПИК»

11 Сент. 13:38 2018-09-11T13:42:20+03:00

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11 сентября 2018 года по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова состоялось внеплановое совещание с представителями группы компаний «ПИК» по вопросу дальнейшей организации вывоза мусора.

В связи с тем, что управляющие компании, входящие в группу компаний «ПИК» – ООО «УК «Восход», ООО «УК «Орион», ООО «УК «ЛЮБИМОЕ ЗАРЕЧЬЕ», ООО УК «Вертикаль», ООО «УК-Альянс», ООО «УК «Новый квартал», ООО «Тульское УЖКХ» – имеют задолженность перед мусоровывозящей организацией ООО «ЭкоРесурсСервис» за четыре месяца, указанная компания письменно уведомила группу компаний «ПИК» и администрацию города Тулы о приостановлении действия договора по вывозу ТБО с 15.09.18.

По итогам совещания принято решение о предоставлении 11.09.18 группой компаний «ПИК» в адрес ООО «ЭкоРесурсСервис» графика погашения просроченной задолженности за поставленные услуги. В адрес управляющих компаний, входящих в группу компаний «ПИК», 10.09.18 вынесено предостережение о недопустимости нарушения действующего законадательства. ООО «ЭкоРесурсСервис» предупрежден о недопустимости действий по одностороннему приостановлению исполнения договора на оказание услуг по вывозу мусора.

Кроме того, 12 сентября главой администрации города Тулы Евгением Авиловым будет проведено совещание по данному вопросу совместно с прокурором города Тулы Владиславом Анциферовым и генеральным директором группы компаний «ПИК» Игорем Фарбером.