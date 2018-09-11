«Ростелеком» обеспечил комфорт и безопасность в историческом центре Тулы

11 Сент. 12:56 2018-09-11T12:56:49+03:00

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В день празднования 872-й годовщины со дня образования Тулы в историческом центре города состоялось долгожданное открытие Казанской набережной. «Ростелеком» обеспечил новое городское пространство современной телекоммуникационной инфраструктурой. Проект обновления Тульской набережной охватил территорию общей площадью 21 гектар, расположенную вокруг Тульского кремля. Это почти втрое больше площади самого кремлёвского музейного комплекса: набережная старого русла реки Упы, улица Металлистов и ее исторический квартал, Крестовоздвиженская площадь, часть улицы Советской, сквер имени Мосина.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Обеспечение нового городского пространства современными телекоммуникационными услугами стало продолжением нашей совместной работы с правительством области по созданию комфортной среды исторического центра для жителей и гостей города. Еще в 2013 году «Ростелеком» охватил беспроводным доступом в интернет всю территорию Тульского Кремля. Теперь мы реализовали ещё более масштабный проект: построили свыше семи километров оптических линий связи, установили на всей территории нового комплекса более 90 камер видеонаблюдения, обеспечили на первом этапе стабильным Wi-Fi всю территорию пешеходной улицы Металлистов – от фонтана на Крестовоздвиженской площади до Машзавода».

Торжественное открытие набережной началось с запуска поющего фонтана на Крестовоздвиженской площади. В мероприятии принял участие Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Главным событием дня стало открытие музейного квартала на улице Металлистов. Реставрация не завершена: работы возобновятся весной 2019 года. В следующем году здесь откроются кафе, галереи, магазины и гостиницы, после благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной. В старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев региона: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея усадьбы «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

Благодаря созданной «Ростелекомом» цифровой инфраструктуре, гости с места событий могут не только делиться в реальном режиме времени эмоциями и фотографиями в соцсетях, но и чувствовать себя в безопасности.