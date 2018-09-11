Юный лезгин – воспитанник Л.Н. Толстого

11 Сент. 12:36 2018-09-11T12:37:05+03:00

В рамках XXXVI Международных Толстовских чтений, посвященных 190-летию со дня рождения великого писателя, в ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация выставки «Я знал Льва Толстого и его семью»

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В библиотеке ТГПУ им. Л.Н. Толстого представлены оригиналы и копии книг, журнальных публикаций и документов, рассказывающих о воспитаннике Л.Н. Толстого, уроженце Дагестана Магомеде Эфендиеве. Экспозицию дополнили три выполненные им картины, посвященные жизни в усадьбе Ясная Поляна, принадлежавшие Магомеду предметы быта и национальная лезгинская одежда.

Автора выставки – москвичка Е.М. Брешко-Брешковскую – потомок Магомеда Эфендиева. А Е.М. Брешко-Брешковская рассказала о невероятной, богатой событиями жизни Магомеда Эфендиева. По ее словам, он происходил из очень образованной и знатной лезгинской семьи. Его дед вошел в историю национальной литературы как первый поэт, писавший стихи на лезгинском языке. Магомед очень рано осиротел, и его взяла на воспитание одна из сестер. Уже с 3 лет братья мальчика занялись его образованием.

В 1906 году судьба 15-летнего Магомеда резко изменилась. Во время лезгинского национального праздника солнца и весны Яран Сумар молодежь затеяла стрельбу, нечаянно был убит человек. В произошедшей трагедии ложно обвинили Магомеда Эфендиева. Подростка на 12 лет сослали в Крапивну Тульской губернии под надзор полиции. Здесь в 1907 году произошла его случайная встреча со Л.Н. Толстым.

Писатель обратил внимание на молодого человека. Особую роль сыграло то, что родом он был с Кавказа, о котором служивший там Лев Николаевич на всю жизнь сохранил лучшие воспоминания. Толстой поручился в полиции за ссыльного лезгина и взял его в свою семью.

В Ясной Поляне по поручению отца Татьяна Львовна немедленно взялась за обучение Магомеда русскому языку. Позже, обнаружив у него способности к рисованию, стала заниматься их развитием. Благодаря этому впоследствии Магомед Эфендиев написал 8 картин, которые можно отнести к технике так называемого «примитивизма»: «Первая встреча», «Выезд на охоту», «Дерево бедных», «Отъезд Толстого из Ясной Поляны» и другие.

Четыре года прожил молодой лезгин в семье Толстых. Он стал последним человеком, который в Ясной Поляне попрощался с покидающим ее перед смертью великим писателем.

После кончины поручившегося за него когда-то Л.Н. Толстого у Магомеда Эфендиева сложились очень непростые отношения с полицией. Но все время кто-то из семьи писателя и больше всех Софья Андреевна заступались за своего молодого друга.

После февральской революции 1917 года он вернулся на родину и впоследствии записал свои воспоминания о Ясной Поляне, о Толстом, о семье Льва Николаевича. Книга

М. Эфендиева «Я знал Льва Толстого и его семью», изданная в 1964 году в Махачкале, стала библиографической редкостью.

О том, как она нашла у себя дома эти воспоминания и с громадным удивлением узнала о знакомстве своего предка с самим Л.Н. Толстым, на презентации с большим волнением рассказала 7-классница из Дербента Шамсият Яралиева, правнучка М. Эфендиева. И сегодня в семье Яралиевых-Эфендиевых бережно хранятся все свидетельства о человеке, чья судьба так неожиданно пересеклась с жизнью великого русского писателя с мировым именем.