11 Сент. 11:47 2018-09-11T11:48:06+03:00

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В Туле открылась научно-практическая конференция «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика».

Более 90 психологов МЧС России собрались сегодня в Туле со всех регионов страны. Именно там с 10 по 14 сентября проходит научно-практическая конференция психологической службы МЧС России «Психология экстремальных ситуаций. Теория и практика», на которой будут подведены итоги деятельности психологов чрезвычайного ведомства за прошедшие три года и рассмотрена программа развития и совершенствования психологической службы МЧС России на 2019-2021 годы.

В течение пяти дней, в рамках конференции, будут проходить круглые столы, обучающие семинары и практические занятия, посвященные основным направлениям деятельности психологов МЧС – экстренному реагированию; психологическому сопровождению личного состава: психологической подготовке, психологической и психофизиологической диагностике, профилактике и коррекции; работе телефона Горячей линии, развитию межведомственного взаимодействия и международному сотрудничеству. Также участников конференции ждут тематические мастер-классы и практические занятия.