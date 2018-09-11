На трассе в Тульской области "Митсубиши" опрокинулся в кювет: двое госпитализированы

11 Сент. 11:33 2018-09-11T11:33:10+03:00

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10 сентября в 17:05 на 34-м километре автодороги «Дон-Куркино» в Куркинском районе Тульской области произошло ДТП.

52-летний мужчина на автомобиле «Mitsudishi Carisma», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsudishi» и его пассажир - 53-летний мужчина - с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Уважаемые водители, помните, что превышая скорость, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнями других участников дорожного движения. Этих происшествий можно было избежать, соблюдая безопасный скоростной режим. Никогда не переоценивайте свои возможности, безопасность на дороге превыше всего, соблюдайте Правила дорожного движения!