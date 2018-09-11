Под Тулой "Датсун" влетел в столб: погиб мужчина

11 Сент. 11:28 2018-09-11T11:30:24+03:00

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10 сентября 2018 года в 5:55 на 229-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Датсун Ми До», по предварительной информации, сбил металлическое барьерное ограждение и влетел в столб ЛЭП.

В результате ДТП под Тулой пассажир автомобиля «Датсун», мужчина около 50-ти лет, от полученных травм скончался на месте. Водитель с различными травмами доставлен в районную больницу.