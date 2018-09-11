2018-09-11T11:30:24+03:00
Происшествия

Под Тулой "Датсун" влетел в столб: погиб мужчина

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

10 сентября 2018 года в 5:55 на 229-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП.

39-летний мужчина на автомобиле «Датсун Ми До», по предварительной информации, сбил металлическое барьерное ограждение и влетел в столб ЛЭП.

В результате ДТП под Тулой пассажир автомобиля «Датсун», мужчина около 50-ти лет, от полученных травм скончался на месте. Водитель с различными травмами доставлен в районную больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея