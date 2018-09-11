Три тулячки прописали в своих домах 69 мигрантов
Сотрудники полиции выясняют все детали произошедщего
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Полицейские в Туле за сутки выявили три факта фиктивной постановки на учет иностранцев.
Суммарно жители города зарегистрировали в своих жилищах 69 иностранных граждан, не предоставив им при этом фактических мест для проживания.
В нарушении закона изобличены две 23-летние безработные женщины в Пролетарском округе Тулы и 48-летняя женщина в Советском округе.
Сотрудники полиции выясняют все детали произошедщего.
Работа по выявлению и пресечению случаев нарушения миграционного законодательства продолжается.