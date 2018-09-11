2018-09-11T11:26:59+03:00
Происшествия

Три тулячки прописали в своих домах 69 мигрантов

Сотрудники полиции выясняют все детали произошедщего
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Туле за сутки выявили три факта фиктивной постановки на учет иностранцев.

Суммарно жители города зарегистрировали в своих жилищах 69 иностранных граждан, не предоставив им при этом фактических мест для проживания.

В нарушении закона изобличены две 23-летние безработные женщины в Пролетарском округе Тулы и 48-летняя женщина в Советском округе.

Сотрудники полиции выясняют все детали произошедщего.

Работа по выявлению и пресечению случаев нарушения миграционного законодательства продолжается.

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