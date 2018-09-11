В Туле разработают план приведения в порядок улиц исторического центра

11 Сент. 11:21 2018-09-11T11:21:35+03:00

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Работы на улицах, прилегающих в ул. Металлистов и Казанской набережной, продолжаются.

В ходе рабочего совещания намечен план работ на ближайшее время.

Так, глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил продолжить работы как на ул. Союзной, Революции, Денисовском переулке, так и на ул. Дзержинского, Никитской и других.

Там, где уже проведены работы по сносу, расчистке территории этой осенью будет выполнено озеленение, высажены деревья и кустарники.

Евгений Авилов поручил также разработать поэтапный план приведения в порядок улиц исторического центра в границах улицы Советской с учетом приведения в порядок фасадов, домов, сноса хозпостроек, ремонта дорог и тротуаров.