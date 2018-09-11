С 12 по 15 сентября на ул. Н. Руднева в Туле будут введены ограничения
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения с 12 по 15 сентября 2018 работ по ремонту дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Н. Руднева, будут введены следующие ограничения:
- запрещена остановка и стоянка, ограничено движение транспорта с 12 по 15 сентября 2018 в период с 9:00 до 20:00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.
Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме:
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