С 12 по 15 сентября на ул. Н. Руднева в Туле будут введены ограничения

11 Сент. 10:15 2018-09-11T10:16:10+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

Изменить размер текста: A A

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения с 12 по 15 сентября 2018 работ по ремонту дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Н. Руднева, будут введены следующие ограничения:

- запрещена остановка и стоянка, ограничено движение транспорта с 12 по 15 сентября 2018 в период с 9:00 до 20:00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

.