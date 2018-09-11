2018-09-11T10:16:10+03:00
Общество

С 12 по 15 сентября на ул. Н. Руднева в Туле будут введены ограничения

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения с 12 по 15 сентября 2018 работ по ремонту дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Н. Руднева, будут введены следующие ограничения:

- запрещена остановка и стоянка, ограничено движение транспорта с 12 по 15 сентября 2018 в период с 9:00 до 20:00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

.

.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
В Туле три товарища украли лодку и два велосипеда
Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле
Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
За что УК могут лишиться лицензии на управление домами
В Туле на четырех социальных объектах включили отопление
В Тульской области сгорел дачный дом
В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Где в Туле отключат холодную воду
Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие
25 сентября имущество тульских должников уйдет с молотка
В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея