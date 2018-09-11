2018-09-11T10:10:36+03:00
Общество

В Туле прошла рабочая встреча союзов женщин Могилевской и Тульской областей

Виктория ЯКУШИНА
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Представительницы обеих стран подчеркнули важность развития межрегиональных связей, в том числе взаимодействия союзов женщин Могилевской и Тульской областей, как одного из аспектов укрепления партнерства России и Беларуси.

В рамках прошедшей встречи участники обменялись опытом, новыми методами и формами работы, обсудили текущее и дальнейшее сотрудничество между организациями, включающее в себя разработку плана совместных действий до 2020 года, с возможностью совместного проведения ярмарок, культурных и спортивных мероприятий, развитие взаимодействия в области здравоохранения и бизнеса, а также вопросы участия представителей союза женщин Тульской области в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет осенью этого года в Могилеве.

В мероприятиях ожидается участие около двух тысяч человек. Главным событием форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Пройдут также «Неделя интеграции и сотрудничества», молодежный форум, слет студенческих отрядов, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия.

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