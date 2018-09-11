Тула готовится к Первенству Мира по рукопашному бою
В торжественной церемонии открытия представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира
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Тула готовится к Первенству Мира по рукопашному бою среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года. Соревнования пройдут 21-22 сентября в манеже стадиона «Арсенал». В них планируют принять участие около 300 спортсменов из более чем 20 стран мира.
Бои начнутся 21 сентября в 10:00. В 14:00 запланирована торжественная церемония открытия, в которой примут представители Международной федерации рукопашного боя, а также почетные гости турнира.