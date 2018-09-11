2018-09-11T09:36:52+03:00
Политика

Алексей Дюмин поздравил Андрея Воробьева с уверенной победой на выборах

Воробьев набрал большинство голосов на выборах губернатора Подмосковья
Мария ВЛАСОВА
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Алексей Дюмин поздравил Андрея Воробьева с уверенной победой на выборах. Глава регион отметил, что в Андрее Воробьеве избиратели видят опытного управленца, готового с максимальной самоотдачей работать на благо Подмосковья.

- Под вашим руководством область преображается, становится красивее и комфортнее.

Знаю вас как целеустремленного человека, всей душой радеющего за дело, нацеленного на результат. Ценю нашу дружбу и желаю дальнейших успехов в решении поставленных задач, - отметил в поздравительной телеграмме Алексей Дюмин.

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал большинство голосов на выборах губернатора Подмосковья.

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