Алексей Дюмин поздравил Андрея Воробьева с уверенной победой на выборах
Алексей Дюмин поздравил Андрея Воробьева с уверенной победой на выборах. Глава регион отметил, что в Андрее Воробьеве избиратели видят опытного управленца, готового с максимальной самоотдачей работать на благо Подмосковья.
- Под вашим руководством область преображается, становится красивее и комфортнее.
Знаю вас как целеустремленного человека, всей душой радеющего за дело, нацеленного на результат. Ценю нашу дружбу и желаю дальнейших успехов в решении поставленных задач, - отметил в поздравительной телеграмме Алексей Дюмин.
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев набрал большинство голосов на выборах губернатора Подмосковья.