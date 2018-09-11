11 Сент. 08:56 2018-09-11T08:57:02+03:00

Глава региона выразил уверенность, что взаимодействие Тульской области и Москвы будет развиваться и впредь

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с переизбранием на пост Мэра Москвы.

- Под Вашим руководством столица развивается, становится современнее и удобнее для жизни, появляются новые культурные, общественные пространства. Люди видят это и ценят. Лично знаю Вас как надежного партнера и человека твердых принципов, - отмечено в поздравительной телеграмме Алексея Дюмина.

Глава региона также выразил уверенность, что взаимодействие Тульской области и Москвы будет развиваться и впредь.