Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с переизбранием на пост Мэра Москвы
Глава региона выразил уверенность, что взаимодействие Тульской области и Москвы будет развиваться и впредь
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с переизбранием на пост Мэра Москвы.
- Под Вашим руководством столица развивается, становится современнее и удобнее для жизни, появляются новые культурные, общественные пространства. Люди видят это и ценят. Лично знаю Вас как надежного партнера и человека твердых принципов, - отмечено в поздравительной телеграмме Алексея Дюмина.
Глава региона также выразил уверенность, что взаимодействие Тульской области и Москвы будет развиваться и впредь.