2018-09-11T08:21:33+03:00
Происшествия

В Тульской области ночью сгорел дом

Причина пожара выясняется
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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11 сентября в д. Липки Ефремовского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:40.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако на кровле деформировались металлические листы, по всей площади закоптились стены. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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