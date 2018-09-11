2018-09-11T08:17:17+03:00
Происшествия

В Тульской области ранним утром сгорели сараи

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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11 сентября в с. Архангельское Каменского района загорелись два сарая. Сообщение о пожаре на ул. Комсомольской поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:03.

На место происшествия сразу выехали два пожарных расчета. По прибытии в 04:04, пожарные приступили к ликвидации горения, сообщает ГУ МЧС России по Тульской области.

Открытое горение ликвидировано в 04:14. В результате происшествия сгорели два сарая. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось шесть человек и две единицы техники.

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