В Тульской области трудовой мигрант погорел на взятке

10 Сент. 17:29 2018-09-10T17:29:54+03:00

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Следствием установлено, что 31 июля текущего года врио начальника миграционного пункта отдела по вопросам миграции МО МВД РФ «Суворовский» установил, что группа граждан на подведомственной ему территории незаконно осуществляет трудовую деятельность –перекрывает крышу дома, не имея разрешения на работу. Указанное правонарушение влечёт за собой наложение административного штрафа с выдворением за пределы РФ.

В связи с этим, вечером 31 июля один из мигрантов лично явился к врио начальника миграционного пункта отдела по вопросам миграции МО МВД РФ «Суворовский» и попытался передать ему взятку в сумме 3000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. В свою очередь мужчина отказался принять взятку.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тульской области.